شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يستعين بسموحة لدراسة الإسماعيلي قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، بقيادة تامر مصطفى، بالمباريات السابقة للإسماعيلي في الدوري وآخرها مواجهة سموحة، التي انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء إيهاب جلال.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الاسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء الأحد المقبل، على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وكان مودرن فيوتشر قد استعاد طريق الانتصارات، بعدما فاز على المصري في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الثامنة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما خاض الفريق 14 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب مروان محسن بسبب إصابته في أربطة الركبة، بينما يغيب أحمد رفعت بعد تعرضه لوعكة صحية في وقت سابق.