شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر لاعبى الأهلي من استمرار إهدار الفرص السهلة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق، للحديث عن ظاهرة إهدار الفرص السهلة في المباريات، وذلك بعد الفرص العديدة التي أهدرها اللاعبون خلال مباراة زد الماضية، والتي كان من الممكن أن تؤثر على نتيجة اللقاء.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في السابعة مساء الاثنين المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع القطبين بقمة الدوري، والذي يأتي ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.

وتغلب النادي الأهلي على فريق زد بهدف نظيف سجله وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، في الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد السلام.

وتقدم النادي الأهلي مركزاً واحداً بعد الفوز على زد في الجولة الثامنة، ويحتل الفريق الأحمر المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، حصدها الأهلي بعد خوض 10 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.