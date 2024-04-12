شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يدخل دائرة المرشحين لإدارة قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل إبراهيم نور الدين دائرة الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها الإثنين المقبل، فى الدورى المصرى على ستاد القاهرة الدولى.

وابتعد الحكم الدولى أمين عمر عن إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بعدما أدار الحكم الدولى مباراة الأهلى وزد أمس الخميس، وكان اتحاد الكرة ولجنة الحكام يفاضلان بين أمين عمر ومحمد معروف لإدارة مباراة الأهلي والزمالك تحكيميا، ليخرج أمين عمر من السباق.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية يناقش بعض الأسماء حتى الأن ومن بينها محمد معروف وابراهيم نور الدين وسيتم الاعلان الأحد المقبل.

وكانت مباراة القمة الماضية، بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، شهدت تحكيما أجنبيا برازيليا، بقيادة أندرسون دارونكو.

ويضرب قطبا الكرة المصرية، موعدا مع بعضهما للمرة الـ17 خلال شهر أبريل الجاري؛ إذ تقابل الفريقان من قبل في 16 مناسبة خلال هذا الشهر، وكانت النتائج متفاوتة ما بين فوز أحد الفريقين أو التعادل.

وتمكن الأهلي من الفوز في 6 مباريات، أحدها اعتبارية، بينما استطاع الزمالك الانتصار في 5، وحسمت نتيجة التعادل مثلها.

وكان فوز الأهلي على الزمالك 2 - 1، يوم 18 أبريل 2021، الأخير الذي جمع الفريقين في الشهر المذكور، وحينها سجل هدفي المارد الأحمر محمد شريف، وأحرز شيكابالا، هدف «الأبيض»، في مرمى علي لطفي.