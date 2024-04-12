شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن مهاجم ومدافع أجنبى لتدعيم صفوفه فى الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، على تدعيم مركزى المهاجم والمدافع بلاعبين أجانب فى الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الدراويش فيما تبقى من هذا الموسم.

وفتح مسئولو الإسماعيلى اتصالات مع الوكلاء للبحث عن لاعبين أجانب غير مقيدين في أي نادٍ، للتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة منهم في مركزى المهاجم والمدافع لتدعيم قائمة الدراويش، حيث يعانى الفريق في هذا المركزين بعد خروج باسم مرسى وأحمد محسن وكريم عرفات ومحمد هاشم من حسابات إيهاب جلال، بجانب عدم وجود مهاجمين في الفريق سوى خالد النبريص ونادر فرج بجانب الناشئين.

ورفض الجهاز الفني التعاقد مع البنيي روماريك أموسو الذى خضع لاختبارات مع الفريق لمدة أسبوعين، لعدم الظهور بشكل جيد خلال التدريبات والمباراتين الوديتين التي شارك فيهما، ليتم توجيه الشكر له، وعدم الاقتناء بمستوى شيلونجو لاعب الإسماعيلى السابق.

بدأ الدراويش استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر إقامته باستاد الإسماعيلية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر من دورى nile برصيد 17 نقطة، حيث لعب الإسماعيلى 16 لقاء حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا.