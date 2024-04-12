تدريبات استشفائية للاعبى الزمالك على هامش المران

ياسر رشاد - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء الأمس تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني اكتفاء اللاعبين الذين خاضوا مباراة الأمس تدريبات استشفائية وتأهيلية دون المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، خوفا من تعرضهم للإجهاد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.