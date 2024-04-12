مصطفى شلبي ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعيه

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان مصطفى شلبي غاب عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بسبب إصابته بكدمة في الضلوع، وخاض اللاعب برنامج تأهيلي في الفترة الماضية، قبل أن ينتظم في مران اليوم بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.