اخبار الرياضه

شوبير يكشف عن طاقم تحكيم قمة الاهلي ضد الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي والزمالك - نهائي كأس مصر

الأهلي والزمالك - نهائي كأس مصر

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن طاقم تحكيم مباراة قمة ، بين الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي ضد نظيره الزمالك.

ومن المقرر أن يتولى طاقم تحكيم مصري بالكامل، مهمة إدارة مباراة الزمالك ضد الاهلي، في قمة منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”:”طاقم تحكيم مباراة الاهلي والزمالك المرشح.. إبراهيم نور الدين .. سامى هلهل .. هاني عبد الفتاح”.

اقرأ أيضًا.. الاهلي يتلقى صدمة قوية بشأن مدة غياب مروان عطية

ويستضيف الزمالك نظيره الاهلي، يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة القطبين، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، فيما يقع الزمالك في المرتبة الثانية عشر برصيد 18 نقطة من 12 مواجهة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا