شوبير يكشف عن طاقم تحكيم قمة الاهلي ضد الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن طاقم تحكيم مباراة قمة الدوري المصري، بين الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي ضد نظيره الزمالك.

ومن المقرر أن يتولى طاقم تحكيم مصري بالكامل، مهمة إدارة مباراة الزمالك ضد الاهلي، في قمة منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”:”طاقم تحكيم مباراة الاهلي والزمالك المرشح.. إبراهيم نور الدين .. سامى هلهل .. هاني عبد الفتاح”.

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ويستضيف الزمالك نظيره الاهلي، يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة القطبين، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، فيما يقع الزمالك في المرتبة الثانية عشر برصيد 18 نقطة من 12 مواجهة.