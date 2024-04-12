بيرسي تاو ينافس نجم الدوري الإيطالي على جائزة في جنوب أفريقيا

ينافس بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أحد لاعبي الدوري الإيطالي، على جائزة في جنوب أفريقيا لعام 2023.

ويقدم بيرسي تاو، مستويات مميزة مع النادي الاهلي في الفترة الأخيرة، خاصة في الموسم الكروي المنقضي، الذي ساهم فيه بشكل كبير في بطولتي أفريقيا والدوري.

وأعلن مجلس اتحادات جنوب أفريقيا لكرة القدم “كوسافا”، وهو اتحاد للدول التي تلعب كرة القدم في أفريقيا الجنوبية، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في عام 2023.

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وقامت لجنة التحكيم الخاصة بحفل توزيع جوائز (COSAFA) لعام 2023، باختيار الثلاثي (بيرسي تاو، بيتر شالوليلي، لاميك باندا)، بتقييم إنجازاتهم خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023.

وتم ترشيح بيرسي تاو (الاهلي وجنوب أفريقيا)، حيث رفع دوري أبطال أفريقيا 2023، وساعد فريقه على الفوز بلقب الدوري المحلي 2022/23.

وأوضح الموقع الرسمي لـ (COSAFA)، أن بيرسي تاو، قد أصبح هدافًا مهمًا وصانعًا للأهداف لـ الاهلي، كما ساعد جنوب أفريقيا على التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وأفاد، بأم بيرسي تاو سجل في مرمى أوراوا ريدز ليحصل الاهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وثاني المرشحين هو لاميك باندا (ليتشي وزامبيا)، حيث يعد أول زامبي على الإطلاق يشارك في مباراة في الدوري الإيطالي، وكان له تأثير كبير على ليتشي وساعد بلاده أيضًا في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2023، وتنمو مكانته في ناديه حيث أصبح أكثر تأثيرًا مع مرور العام.

وأشار الموقع إلى أن ثالث المرشحين هو، بيتر شالوليلي (ماميلودي صنداونز وناميبيا)، حيث أنهى صدارة هدافي دوري جنوب إفريقيا في موسم 2022/23.

وساعد ماميلودي صنداونز على الفوز بالبطولة السادسة على التوالي بشكل غير مسبوق، كما ساعد النادي على الفوز بالدوري الأفريقي لكرة القدم الافتتاحي وقاد ناميبيا إلى التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2023. سجل 25 هدفا 2023 لصنداونز وثلاثة أخرى لناميبيا.

وتتكون لجنة التحكيم من 14 دولة عضوًا، وهم:

حسامي الدين بن أحمد (جزر القمر)، إيفان كابويبو (أنجولا)، روب ديلبورت (جنوب أفريقيا)، جيرارد جوفيندن (سيشيل)، بيتر كانجيري (ملاوي)، جيسي كوريسا (ناميبيا)، كاجيسو كجاوجانو (بوتسوانا)، سيبوسيسو ماسيليلا (إيسواتيني).

ساندرا مويلا (زامبيا)، وبويتلو راديبي (ليسوتو)، وهيرينياينا سامسون (مدغشقر)، وبينوا توماس (موريشيوس)، وستيف فيكرز (زمبابوي)، ورايموندو زانداميلا (موزامبيق).