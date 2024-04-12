قبل مواجهة الاهلي.. فيفا يصدم مازيمبي بقرار قاسي

تلقى مازيمبي الكونغولي، صدمة قوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره الاهلي، في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف مازيمبي نظيره الاهلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري، في الثالثة عصرًا.

ومن المقرر أن يستضيف الاهلي نظيره الكونغولي، يوم 26 أبريل الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا.. شوبير يكشف عن طاقم تحكيم قمة الاهلي ضد الزمالك

وستقام مباراة الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأصدر الفيفا، قرارًا بإيقاف القيد عن مازيمبي الكونغولي، بسبب أزمات مستحقات مع لاعبين ومدربين سابقين.

وأظهرت الأداة الجديدة المستحدثة التي تكشف عن الأندية التي صدر ضدها قرار بإيقاف القيد، أن فيفا أصدر قرارًا بإيقاف القيد للفريق الكونغولي.

والجدير بالذكر أن مازيمبي، ضرب موعدًا مع الاهلي في نصف النهائي، بعد الفوز على بترو أتلتيكو، بنتيجة هدفين مقابل هدف.