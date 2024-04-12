شوبير يكشف طاقم التحكيم المرشح لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد شوبير طاقم التحكيم المرشح لإدارة مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، المرشح إبراهيم نور الدين وسامى هلهل وهاني عبد الفتاح".

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الدوري المصري، فيما فاز الأهلي على زد بهدف نظيف.

اقرأ أيضاً:

بعد الفوز على الاتحاد.. أول قرار لجوميز قبل مواجهة الأهلي

نهديه لروح مدحت.. زيزو يتحدث عن فوز الزمالك على الاتحاد والمنافسة

الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية وموقفه من لقاء القمة