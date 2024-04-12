الزمالك يوضح سبب رفض الاتحاد الإفريقي قيد المحترفين ويعتذر عن المشاركة في بطولة الرجال لكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح نادي الزمالك سبب رفض الاتحاد الإفريقي قيد محترفين الفريق في بطولة الأندية الإفريقية لكرة الطائرة رجال، عبر بيان رسمي.

وخلال البيان استعرض الزمالك أسباب الاتحاد الإفريقي لعديم قيد لاعبي الفريق، وبناءا عليه اعتذر عن المشاركة في بطولة الأندية الإفريقية لكرة الطائرة رجال، ويشارك فقط في بطولة السيدات.

وجاءت الأسباب التي استند إليها الاتحاد الإفريقي كالتالي:

1.اللاعب الصربي ميلان كاتيك تم قيده في فترة القيد الثانية المقررة من الاتحاد المصري مسبقا، خلال المدة من 15/1/2024 حتى 31/1/2024.

2.اللاعب الليبي محمد بولبابة تم التعاقد معه خلال فترة رئاسة اللجنة المؤقتة بالنادي، ولم يتم تسجيله حتى فترة القيد الثانية، وتم تسجيله في نفس الفترة المحددة سابقاً من الاتحاد المصري.

وأوضح الزمالك إنه تم قيد اللاعبين المحترفين على أن تقام البطولة الإفريقية، وفقاً لما تم بالعام السابق في تونس في النصف الثاني من شهر مايو، وبالتالي يكون قد توفر شرط الاتحاد الإفريقي بإنه يجب مرور ثلاثة أشهر قبل مشاركة اللاعبين الأجانب مع فرقهم في أي بطولة إفريقية يشارك فيها النادي.

وأرسل الاتحاد الدولي خطاباً إلى الاتحاد المصري للكرة الطائرة يطالبه بشكل رسمي بإنهاء الموسم المحلي قبل 28/4/2024 والموسم الإفريقي قبل 5/5/2024 نظراً للارتباطات الدولية لتصفيات أولمبياد باريس.

وبناءً على هذا الخطاب حدد الاتحاد الأفريقي موعد إقامة بطولة إفريقيا للرجال من 12/4/2024 حتى 5/5/2024، وبطولة السيدات من 24/4/2024 حتى 5/5/2024.

وعليه أصبحت فترة مشاركة اللاعبين الأجانب لم تتجاوز الثلاثة أشهر وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي.

وبناء على طلب نادي الزمالك، قام الاتحاد المصري برفع الأمر للاتحاد الإفريقي لاستثناء شروط مشاركة اللاعبين الأجانب هذا الموسم فقط، لأن تغيير المواعيد تم عن طريق الاتحاد الدولي وهو أمر خارج عن إرادة النادي والاتحاد المصري للكرة الطائرة.

إلا أن الاتحاد الإفريقي رفض قيد اللاعبين بالبطولة لجميع الأندية مثل لاعبي الزمالك، والأهلي، والفريق الجزائري، وأرسل لجميع الاتحادات هذا الرفض.

وبناء على ذلك طلب نادي الزمالك من الاتحاد المصري رفع الأمر إلى الاتحاد الدولي الذي قام بذلك بالفعل، ولكن الاتحاد الدولي، أقر بأن هذا شأن داخلي للاتحاد الإفريقي ولوائحه.

وفي نفس السياق، قام نادي الزمالك بالاستفسار عن اللاعبة المحترفة بالفريق الأول للسيدات للكرة الطائرة بالنادي، وتبين صحة قيدها.

وبعد التأكيد على عدم قيد اللاعبين المحترفين لفريق الرجال، قرر نادي الزمالك الآتي:

1.الاعتذار عن المشاركة في بطولة الأندية الإفريقية للرجال، المقامة خلال الفترة من 12/4/2024 حتى 24/4/2024.

2.المشاركة في بطولة الأندية الإفريقية للسيدات المقامة خلال الفترة من 24/4/2024 حتى 5/5/2024.

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