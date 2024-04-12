قبل مباراة الأهلي.. جوميز يعقد جلسة مع عبد الواحد السيد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عقد مدرب الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتناقش المدير الفني مع مدير الكرة حول الترتيبات والاستعدادات الخاصة بمباراة القمة المقبلة ضد الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الزمالك نظيره الأهلي يوم الإثنين المقبل، في المواجهة المؤجلة من الجولة 10 بالدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

الجدير بالذكر، فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي.

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