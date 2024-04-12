فانتازي.. "من هو أفضل كابتن للجولة 33؟".. الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقدم خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي آرائهم في من هو أفضل كابتن للجولة 33، قبل الموعد النهائي للانتقالات غدا السبت الساعة 12 ظهرا.

وقال لي بونفيلد: "أنا حاليًا في صفوف إيرلينج هالاند، لكنه حصل على 90 دقيقة كاملة في مباراة منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، لذلك يمكن أن أراه على دكة البدلاء في مباراة لوتون، وهو ما أبعدني عن اختياره، والآن أفكر في تعيين محمد صلاح قائدا لفريقي أو كول بالمر".

وأضاف خبير الفانتازي نيك هاريس: "أنا أفكر في وضع شارة الكابتن على فيل فودين، حيث كان في حالة ممتازة هذا الموسم وكان يتفوق على هالاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني سأرصد ما يقوله بيب جوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل المباراة بشأن لياقة فودين".

وواصل خبير الفانتازي جياني بوتيس: "يعد هالاند خيارًا سهلاً بالنسبة لي، مع العلم أنه حصل على راحته أمام أستون فيلا في الجولة 31، وأعتقد أننا يمكن أن نشعر بالثقة إلى حد ما بشأن البداية ضد لوتون، حيث سجل خمسة أهداف ضد الهاترز في كأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير".

ومن جانبه قال خبير الفانتازي هاري دانيلز: "لدي مخاوف متزايدة بشأن لعب هالاند أكثر من 60 دقيقة، لكنه يتمتع بأفضل منافس، لذا فإن شارة القيادة لا تزال حاليًا على عاتق النرويجي".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "تلعب مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي دورًا كبيرًا في عملية اتخاذ القرار، هالاند لديه أفضل منافس على الورق، لكنني قلق من أنه سيشارك أساسيا، من الممكن أن اختار صلاح، الذي يبدو أكثر أمانًا في التشكيلة الأساسية ولديه أيضًا مباراة جيدة على أرضه أمام كريستال بالاس".