فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق الجولة 33 بالدوري الإنجليزي غدًا، السبت، لذا يسعى لاعبو فانتازي لاختيار التشكيل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة، ولمساعدتكم نستعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الجولة.

فانتازي.. صلاح يقود تشكيل الأفضل للجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز

اختار كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 33 في تشكيل 3-4-3، حيث حصل محمد صلاح على شارة القيادة وتم تعيين إيرلينج هالاند نائبًا له..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. "من هو أفضل كابتن للجولة 33؟".. الخبراء يجيبون

يقدم خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي آرائهم في من هو أفضل كابتن للجولة 33، قبل الموعد النهائي للانتقالات غدا السبت الساعة 12 ظهرا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 33 من الدوري الإنجليزي

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة 33، يمكنهم التألق والمساهمة في الأهداف..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. "Double Gameweek" لـ 6 فرق في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي

أعلن الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي إنه تم تحديد "Double Gameweek" لـ 6 فرق في الجولة 37..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا