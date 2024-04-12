بعد الاعتداء عليه بـ "الكرباج".. موقف حمد الله ضد المشجع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الجماهير وهو يضرب مهاجم فريق اتحاد جدة، عبد الرزاق حمد الله بـ "الكرباج" بعد خسارة كأس السوبر السعودي.

وفاز الهلال على الاتحاد بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وبعد المباراة دخل عبد الرزاق في مشادة كلامية مع أحد الجماهير، لتطور ويقذفه اللاعب بالمياه، ليرد الأخير بالسوط، ويتدخل أمن المباراة والجماهير لإنهاء المشكلة.

وألقت سلطات أبو ظبي القبض على المشجع الذي اعتدى على عبد الرزاق حمد الله.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية، تنازل المهاجم المغربي والمتفرج عن الحق الخاص في الواقعة التي أعقبت المباراة، وتبقى الحق العام.

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