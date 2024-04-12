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شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا للأهلى

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القاهرة - سامية سيد - شارك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة، التى أقيمت على ملعب النادى، استعداداً لمباراة الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان " شيكابالا" غاب عن مباراتى الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى إياب الدور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية، والاتحاد السكندرى فى الدورى بسبب إصابته بنزلة برد قوية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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