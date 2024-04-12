شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رجال وسيدات يد الأهلي تصل الجزائر للمشاركة في السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال وسيدات بالنادى الأهلي منذ قليل إلى الجزائر، استعدادًا لخوض منافسات بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، التي تقام خلال شهر أبريل الجاري.

ويترأس البعثة ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

وتضم قائمة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.