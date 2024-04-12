شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب مصر لمباراة ليبيا في كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، تشكيل منتخب مصر لمباراة ليبيا في كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات التى تنطلق بعد قليل بالمغرب.

يضم التشكيل كل من جمال عبد الناصر حارس مرمى، علاء عيسى دونجا وعصام علاء وخالد مارادونا وعبد الرحمن عيد.

واختار جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات القائمة النهائية للاعبين وضمت فى حراسة المرمى كلا من جمال عبد الناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفى عيد، عبد الرحمن عيد، خالد مارادونا، عصام علاء، محمد سعيد، محمد كوكى، علاء عيسي، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد، خالد وليد وأحمد على.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات ليبيا، موريتانيا وناميبيا.

ويستهل المنتخب مواجهاته بلقاء ليبيا اليوم، ثم يواجه ناميبيا يوم 14 أبريل في الخامسة مساء، قبل أن يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء موريتانيا يوم 16 أبريل في الثامنة مساء.

تاريخيا أقيمت البطولة 6 مرات من قبل بداية من نسخة 1996 ونظمت مصر البطولات الثلاثة الأولى وفازت بها سنوات 1996 و2000 و2004، ونظمت ليبيا النسخة الرابعة 2008 وفازت بها على حساب مصر، وفي النسخة الخامسة نظمتها جنوب أفريقيا 2016 وفاز بها المغرب على حساب مصر أيضا، وفي نسخة البطولة السادسة 2020 نظمتها المغرب أيضا وفازت بها على حساب مصر.