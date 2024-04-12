الدماطي: الأهلي جاهز لتنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بمعايير عالمية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة الطائرة رجال، جاهزية النادي لانطلاق البطولة، التي تقام منافساتها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة خلال الفترة من 12 إلى ٢٤ أبريل الجاري.

وقال إن اللجنة وضعت العديد من الترتيبات لخروج البطولة بصورة متميزة، تعكس تاريخ النادي المشرف في استضافة البطولات القارية والعالمية.

الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة

وأوضح أن النادى يملك خبرات كبيرة في تنظيم المنافسات الكبيرة، ولديه كوادر مميزة قادرة على خروج البطولة بالشكل الذي يليق باسم الأهلى، حيث تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة، بداية من حفل الافتتاح والمباريات وتدريبات الفرق وإقامتها وتنقلاتها، بتنسيق كامل مع الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة.

وأشار الدماطي إلى أن مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وفر كل الأجواء اللازمة لإنجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق باسم الأهلي.

وشدد رئيس اللجنة على أنه تم تشكيل غرفة عمليات خلال فترة البطولة تعمل على مدار 24 ساعة لحل أي مشكلة تواجه الوفود المشاركة.