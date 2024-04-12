اخبار الرياضه

نتائج بطولة كأس نادي الباسل لفروسية قفز الحواجز 2024

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم منافسات بطولة كأس نادي الباسل بسوريا لفروسية قفز الحواجز على ميدان نادي الباسل للفروسية " صالة الاغر " وتضمنت سبعة مباريات shildren , mini tour , amatour , handicap , smalltour , medium tour , big tour وجاءت النتائج كما يلي :

فئة shildren مباراة الزمن المثالي ارتفاع حواجز حتى 80 سم جاء في المركز الأول الفارس محمد موسى ، المركز الثاني الفارسة جولية دولة ، المركز الثالث الفارس جواد دولة .

فئة mini tour ارتفاع حواجز حتى 100سم

المركز الأول الفارس عبدالله العلي ، المركز الثاني الفارس الجواد النقري ، المركز الثالث الفارس كرم مهايني .

فئة handicap ارتفاع حواجز 120 سم 

المركز الأول الفارس الحسن النقري ، المركز الثاني الفارس همام الخولي ، المركز الثالث الفارس الفريد النقري ، المركز الرابع الفارسة شام الأسد وبشرى الأسد في المركز الخامس .

فئة  amatour ارتفاع حواجز حتى 110 سم 

المركز الأول الفارس محمد دولة ، المركز الثاني الفارس الجواد النقري ، المركز الثالث الفارس مروان زبيبي .

فئة small tour ارتفاع حواجز 120 سم 

المركز الأول الفارس جاد اللحام ، المركز الثاني الفارس وليد بحبوح ، المركز الثالث الفارس فريد النقري .

فئة medium tour ارتفاع حواجز 130 سم  

المركز الأول الفارسة بشرى الأسد ، المركز الثاني الفارسة شام الأسد ، المركز الثالث الفارس الجواد النقري .

فئة TOUR BIG ارتفاع حواجز 140 سم 

المركز الأول الفارسة بشرى الأسد ، المركز  الثاني الفارس مؤيد الجاموس .

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا