نتائج بطولة كأس نادي الباسل لفروسية قفز الحواجز 2024

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم منافسات بطولة كأس نادي الباسل بسوريا لفروسية قفز الحواجز على ميدان نادي الباسل للفروسية " صالة الاغر " وتضمنت سبعة مباريات shildren , mini tour , amatour , handicap , smalltour , medium tour , big tour وجاءت النتائج كما يلي :

فئة shildren مباراة الزمن المثالي ارتفاع حواجز حتى 80 سم جاء في المركز الأول الفارس محمد موسى ، المركز الثاني الفارسة جولية دولة ، المركز الثالث الفارس جواد دولة .

فئة mini tour ارتفاع حواجز حتى 100سم

المركز الأول الفارس عبدالله العلي ، المركز الثاني الفارس الجواد النقري ، المركز الثالث الفارس كرم مهايني .

فئة handicap ارتفاع حواجز 120 سم

المركز الأول الفارس الحسن النقري ، المركز الثاني الفارس همام الخولي ، المركز الثالث الفارس الفريد النقري ، المركز الرابع الفارسة شام الأسد وبشرى الأسد في المركز الخامس .

فئة amatour ارتفاع حواجز حتى 110 سم

المركز الأول الفارس محمد دولة ، المركز الثاني الفارس الجواد النقري ، المركز الثالث الفارس مروان زبيبي .

فئة small tour ارتفاع حواجز 120 سم

المركز الأول الفارس جاد اللحام ، المركز الثاني الفارس وليد بحبوح ، المركز الثالث الفارس فريد النقري .

فئة medium tour ارتفاع حواجز 130 سم

المركز الأول الفارسة بشرى الأسد ، المركز الثاني الفارسة شام الأسد ، المركز الثالث الفارس الجواد النقري .

فئة TOUR BIG ارتفاع حواجز 140 سم

المركز الأول الفارسة بشرى الأسد ، المركز الثاني الفارس مؤيد الجاموس .