تطورات مصابي الاهلي وموقفهم من مباراة القمة أمام الزمالك

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي لخوض مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مسابقة الدوري المصري.

وتضرب الإصابات المارد الأحمر قبل مباراة القمة أمام الأبيض، كالتالي:

وادى مروان عطية جلسات علاج طبيعي صباح اليوم ‏على هامش تدريبات الفريق، فيما سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد مصيره.

وتعرض مروان عطية للإصابة في العضلة الخلفية خلال ‏مشاركته في مباراة زد أمس.‏

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وأفادت تقارير، أن مروان عطية سيبدأ الجرى الخفيف غدًا، وقد يشارك في مران الاهلي يوم الأحد المقبل، حال زوال الألم.

وأشارت التقارير، إلى أن التونسي علي معلول وبيرسي تاو ومحمد هاني سيكونوا جاهزين لمواجهة القمة أمام الزمالك.

وأوضحت، سيغيب سداسي الأحمر عن القمة، وهم: محمد الشناوي وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وياسر ابراهيم ومحمد الضاوي كريستو، فيما لم يتم تحديد موقف كريم نيدفيد حتى الآن.