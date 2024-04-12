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الزمالك يعلن موعد وملعب مباراتيه أمام دريمز في نصف نهائي الكونفدرالية

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الزمالك - كأس الكونفدرالية

الزمالك - كأس الكونفدرالية

أعلن نادي الزمالك عن موعد مباراتيه أمام نظيره دريمز الغاني، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى الزمالك، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”،  يفيد بتحديد موعد مباراتي الفريق الأول أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية.

وقال عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الكاف حدد السادسة مساء يوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري موعداً لإقامة مباراة الذهاب باستاد القاهرة الدولي.

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وأوضح أن مباراة العودة تقرر إقامتها يوم الأحد 28 أبريل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غانا، والسادسة بتوقيت مصر باستاد بابا يارا في كوماسي.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك تأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره مودرن فيوتشر، بنتيجة 3-2 مجموع المباراتين.

ويستعد الفارس الأبيض للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الاهلي، في قمة منافسات الممتاز، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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