الزمالك يعلن جاهزية شيكابالا لمباراة القمة أمام الاهلي

أعلن نادي الزمالك جاهزية محمود عبد الرازق ” شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة القمة أمام الاهلي في الدوري المصري.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره الاهلي يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن شيكابالا شارك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة، اولتي أقيمت على ملعب النادي.

وغاب شيكابالا عن مباراتي الأبيض أمام مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، والاتحاد السكندري في الدوري بسبب إصابته بنزلة برد قوية.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الثامنة.