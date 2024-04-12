شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لرجال الطائرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعقد الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال غدا السبت بمقر النادي الأهلى بالجزيرة، استعدادا للبطولة التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 12-24 أبريل الجاري.

يحضر الاجتماع الفني، محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومي عاطف عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة العلبا المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة، كما يحضر الاجتماع ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ، وفؤاد عبدالسلام رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة لممثلي الوفود والفرق المشاركة في البطولة.



ويناقش الاجتماع الفني كافة الجوانب التنظيمية، وجدول المباريات، ومواعيد وأماكن تدريبات الفرق المشاركة، والتواصل مع اللجان المختلفة بالبطولة.



وكانت اللجنة العليا المنظمة برئاسة الدماطي، قد عقدت سلسلة اجتماعات مع اللجان العاملة في البطولة؛ لمتابعة سير العمل والانتهاء من كافة التجهيزات قبل افتتاح البطولة المقرر له السابعة مساء الأحد المقبل.