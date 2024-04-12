شكرا لقرائتكم خبر عن فرص مروان عطية من لحاق مباراة القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مروان عطية لاعب وسط الأهلي للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية على هامش مباراة فريقه أمام زد أمس الخميس ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وبات موقف مروان عطية غامضا في اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك يوم الاثنين المقبل في ظل شكواه من إصابة عضلية وحاجته لبعض الوقت قبل أن يتعافى من الإصابة.

وتعد فرض مروان عطية في اللحاق بمباراة القمة ضئيلة، في ظل صعوبة مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية لفريقه خلال الـ48 ساعة القادمة، وهو ما يجعل نسبة لحاقه بلقاء القمة لا تتجاوز 50%، حيث سيجري اللاعب فحوضات طبية جديدة وأشعة سونار على العضلة الخلفية خلال الساعات القادمة، للتأكد من حالته الطبية قبل تحديد موقفه النهائي من اللحاق بقمة الاثنين المقبل أو تأكد غيابه عن تلك المواجهة.

وأدى مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي صباح اليوم ‏على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها ‏مساء يوم الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الإسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.‏

ويخضع مروان عطية للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال ‏مشاركته في مباراة زد أمس.‏

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، في المباراة التي أقيمت ‏أمس على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات خاضها الفريق إلى الآن ‏في ‏الدوري الممتاز.‏