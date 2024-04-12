شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائى كأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الشمس على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى نصف نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 ، ليتأهل إلى النهائى ، بينما يلتقى وادى دجلة مع الأهلى بعد قليل.

تقام المنافسة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة ، حيث تختتم غدا بمباراتى تحديد البطل و المركزين الثالث و الرابع ، وذلك بدون جماهير .

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى كل من، الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.