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الشمس يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائى كأس سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد -  

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الشمس على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2  فى نصف نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 ، ليتأهل إلى النهائى ، بينما يلتقى وادى دجلة مع الأهلى بعد قليل.

تقام المنافسة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة ، حيث تختتم غدا بمباراتى تحديد البطل و المركزين الثالث و الرابع ، وذلك بدون جماهير .

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى كل من، الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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