الشمس يتأهل لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة سيدات على حساب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن نادي الشمس من الفوز على الزمالك 3-2 في نصف نهائي بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة في اللقاء الذي أقيم على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، ليتأهل للنهائي .
وجاءت نتيجة الأشواط:
21-25
25-21
16-25
25-21
15-17
وصعد الشمس للنهائي لينتظر الفائز من الأهلي و وادي دجلة لمواجهته في المباراة النهائية المقرر لها غدا السبت .
ويعد نادي الزمالك هو حامل لقب سيدات الكرة الطائرة.
وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة على حساب الزمالك.
جدير بالذكر أن سيدات الأهلي و الزمالك يمثلن مصر في بطولة إفريقيا للأندية للسيدات المقرر لها هذا الشهر.