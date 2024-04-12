الشمس يتأهل لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة سيدات على حساب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن نادي الشمس من الفوز على الزمالك 3-2 في نصف نهائي بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة في اللقاء الذي أقيم على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، ليتأهل للنهائي .



وجاءت نتيجة الأشواط:

21-25

25-21

16-25

25-21

15-17

وصعد الشمس للنهائي لينتظر الفائز من الأهلي و وادي دجلة لمواجهته في المباراة النهائية المقرر لها غدا السبت .

ويعد نادي الزمالك هو حامل لقب سيدات الكرة الطائرة.

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة على حساب الزمالك.

جدير بالذكر أن سيدات الأهلي و الزمالك يمثلن مصر في بطولة إفريقيا للأندية للسيدات المقرر لها هذا الشهر.