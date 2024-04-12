أرقام تريزيجيه في خسارة طرابزون من سيفا سبور بـ الدوري التركي

كشفت شبكة “سوفا سكور” العالمية المتخصصة في الاحصائيات عن أرقام الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون، أمام سيفا في الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه في خسارة فريقه طرابزون أمام سيفا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 32 من منافسات الدوري التركي الموسم الحالي.

وشارك نجم منتخب مصر أساسيًا منذ بداية المباراة، التي انتهت بخسارة طرابزون بهدف دون رد.

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أرقام تريزيجيه في مباراة طرابزون أمام سيفا

حصل نجم منتخب مصر على تقييم 7.2، وذلك وفقًا لشبكة سوفا سكور العالمية، خلال مشاركته 45 دقيقة.

وحاءت نسبة أهداف تريزيجيه المتوقعة 0.39، ولمس الكرة 48 مرة، ومرر 36 تمريرة صحيحة من 43 بدقة 84٪، فيما أرسل تمريرة مفتاحية.

وسدد نجم طرابزون خلال المباراة، تسديديتن بعيدًا عن المرمى وواحدة تم التصدي لها، فيما أرسل 3 كرات طولية صحيحة من 4.

وفاز تريزيجيه في إلتحام أرضي 1/1، فيما خسر 3 التحامات هوائية، وفقد حيازته على الكرة 7 مرات.

ويحتل فريق طرابزون المركز الثالث برصيد 52 نقطة في جدول ترتيب الدوري التركي، حيث خاض 32 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في 4 وخسر 12مباراة، فيما يتواجد سيفاس سبور في المركز السابع برصيد 44 نقطة.

والجدير بالذكر، أن عقد تريزيجيه سينتهي مع طرابزون التركي في صيف عام 2026.