تحديد موعد مباراة السوبر الإيطالي السعودي بين الهلال وإنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية عن موعد مباراة السوبر السعودي الإيطالي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره إنتر ميلان.

وحصد فريق الهلال بكأس السوبر السعودي على حساب نظيره الاتحاد، بعد الفوز أمس بنتيجة 4/١، في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات.

فيما توج فريق إنتر ميلان بلقب السوبر الإيطالي بعد الفوز على نابولي بهدف دون رد.

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وأقيمت بطولة السوبر الإيطالي النسخة الماضية في المملكة العربية السعودية على ستاد الأول بارك خلال شهر يونيو من العام الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “كالتشيو ميركاتو”، فإن مباراة كأس السوبر الإيطالي السعودي ستقام في الصيف المقبل بين الهلال وإنتر ميلان.

وأشارت إلى أنه تقرر إقامة البطولة في أوروبا، ولم يتم تحديد موعد إقامتها حتى الآن.

وكانت رابطة دوري المحترفين الإيطالية قد أعلنت مؤخرا استمرار بطولة كأس السوبر الإيطالي بنظامها الحالي المكون من 4 فرق في العام المقبل على أن تقام في المملكة العربية السعودية.