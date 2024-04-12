بعد غياب.. شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان قد غاب " شيكابالا" عن مباراتي الزمالك أمام مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، والاتحاد السكندري في الدوري بسبب إصابته بنزلة برد قوية.

ويلاقي الزمالك نظيره الأهلي يوم الإثنين المقبل، في المواجهة المؤجلة من الجولة 10 بالدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

الجدير بالذكر، فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي.

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