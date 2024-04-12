102 مليون يورو سنويا.. أرباح محمد صلاح وهالاند المحتملة في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحصل لاعبو كرة القدم المشهورون على مبالغ كبيرة من المال، تحديدا عندما يتعلق الأمر بلاعبين مثل محمد صلاح أو إيرلينج هالاند.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية دراسة عن المال الذي يمكن أن يحصل عليه صلاح وهالاند من منصة "Onlyfans".

وتؤكد الصحيفة إنه إذا قرر الثنائي اتخاذ منعطف وظيفي آخر ونشر محتوى على منصة "OnlyFans".

وفي حالة صلاح، إذا قرر الاعتزال والاتجاه إلى إنشاء محتوى على OnlyFans، فسيكسب 8.5 مليون دولار شهريًا، بما يعادل 102 مليون يورو سنويًا.

والسبب في ذلك هو تأثيره الكبير جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 58 مليون شخص على الإنستجرام، وبالتالي فإن صلاح من الممكن أن يصل إلى ثلاثة أضعاف دخله الحالي من كرة القدم.

وفي حالة هالاند، سيحصل مهاجم مانشستر سيتي أيضًا على مبلغ كبير إذا اختار تغيير مسيرته الاحترافية، حيث يحصل على أربعة ملايين يورو شهريًا، 48 مليونا سنويا.

وهو ما فعله رياضيون آخرون، مثل لاعبة الفنون القتالية المختلطة بايج فانزانت، ولاعبة كرة القدم السابقة مادلين رايت.

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