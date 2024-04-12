الزمالك يتلقى إخطارا رسميا من "الكاف" بشأن مباراتي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد موعد مباراتي الفريق أمام دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف مدير الكرة بالزمالك، عبد الواحد السيد، عبر المركز الإعلامي للنادي إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد السادسة مساء يوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري موعدا لإقامة مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي.

وأكد أن المباراة الثانية ستتم إقامتها يوم الأحد 28 أبريل في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر باستاد بابا يارا في كوماسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 10 للدوري المصري الممتاز.

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