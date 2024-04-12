منتخب مصر يقسو على ليبيا في كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره الليبي بنتيجة 4-0، في أولى مبارياته بكأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات المقامة في المغرب.

سجل محمد عبد الحميد كوكي هدفين، ومحمد سعيد هدف، وعلاء عيسى دونجا هدف.

وبدأ مدرب الفراعنة "جهاد عرفه" مباراة ليبيا بالتشكيل التالي:

جمال عبد الناصر - علاء عيسى دونجا - عصام علاء - خالد مارادونا - عبد الرحمن عيد.

وتضم مجموعة منتخب كل من، ليبيا، وموريتانيا، وناميبيا.

وكانت قد انتهت آخر مواجهة بين مصر وليبيا بفوز الفراعنة 5-2، في بطولة إفريقيا 2020 بالمغرب.

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