شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لإمام عاشور في تدريب الأهلى اليوم تثير الجدل حول مشاركته في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر إمام عاشور متوسط ميدان الأهلى، فى صورة من مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، أثارت الجدل الجماهيرى حول إمكانية مشاركة اللاعب فى مباراة القمة أمام الزمالك الأثنين المقبل والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام.



إمام عاشور من مران اليوم فى صورة عبر حساب الأهلى على أكس

وعقب انتشار الصورة المرفقة، حدثت حالة من الجدل الجماهيرى الكبير حول مشاركة إمام عاشور فى لقاء القمة، فى الوقت الذى من المعروف فيه إن إمام عاشور يعانى من خلع فى الكتف وخضع لجراحة ويحتاج ما لايقل عن 45 يوما من موعد إصابته مع المنتخب فى مباراة كرواتيا الودية فى كأس عاصمة مصر.

وعلى ما يبدو أراد إمام عاشور من ظهور الصورة بهذا الشكل ، أن يؤكد على جاهزيته للعودة للمشاركة فى المباراة ، كونه يحرك كتفه الذى اصابه الخلع بكل أريحية، إلا أن الواقع يؤكد حاجته إلى بعض الوقت في برنامجه التأهيلي حتى يشفى تماما ولا يتعرض لأى انتكاسات تؤخر عودته للمباريات، ما يجعل الحقيقة تدور حول صعوبة مشاركته أمام الزمالك.



إمام عاشور من مران الأهلى اليوم الجمعة

بدأ إمام عاشور لاعب وسط الأهلي مرحلة جديدة من التأهيل في القلعة الحمراء عبارة عن أداء تدريبات بالكرة ضمن البرنامج المحدد له قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم جاهزيته للمشاركة في المباريات الرسمية.



ويعاني إمام عاشور من الإصابة بخلع في عظمة مفصل الكتف وأجرى عملية جراحية، ويحتاج أداء برنامج تأهيلي قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.







ويجري مسئولو النادي الأهلي محاولات من أجل لحاق إمام عاشور بمباراة العودة أمام مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقي والتي ستقام على استاد القاهرة يوم 26 أبريل الجاري.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏الزمالك المقرر لها مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الاسبوع العاشر لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

اشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة زد التي أقيمت ‏أمس، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل علي معلول وأليو ديانج تدريباتهم ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ‏المقبلة.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت أمس ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏