شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو البنك الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد أيمن أشرف الـ33.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فريق البنك الاهلى اليوم بعيد ميلاد زميلهم أيمن أشرف الـ33 قبل انطلاق المران الجماعى تحت قيادة طارق مصطفى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويسعى طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلى من أستغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين عقب الفوز في المباريتان الماضيين والاستمرار في النتائج الإيجابية لتحسن وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث تقام على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 18 نقطة حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات والهزيمة في 9 مباريات.