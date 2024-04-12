شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد طرحها بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، عقب ساعات قليلة من طرحها على موقع تذكرتي، حيث شهد الموقع إقبالا كثيفا من مشجعي القطبين لحجز التذاكر من أجل حضور القمة من مدرجات استاد القاهرة.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك في السابعة مساء الاثنين على استاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.





وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏الزمالك المقرر لها مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الاسبوع العاشر لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

واشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة زد التي أقيمت ‏أمس، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل علي معلول وأليو ديانج تدريباتهم ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ‏المقبلة.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت أمس ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏