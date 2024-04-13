رسائل كولر قبل ملاقاة الزمالك الأثنين المقبل بقمة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - وجه سويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكره القدم عدة رسائل عقب استعادة الفريق الأحمر ذاكرة الانتصارات بتحقيق فوز درامي على نظيره زد بهدف من دون رد خلال اللقاء الذي اقيم بينهما امس على استاد السلام.

وقال إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب زد، وإن اللاعبين قدموا ‏المطلوب منهم خلال المباراة التي حسمها الأهلي لصالحه بهدف دون مقابل في إطار منافسات بطولة الدوري.‏

وأوضح: خلال الشوط الأول كان لدينا محاولات ولم نكن موفقين في أول ربع ساعة، وكنا بحاجة إلى هدف في مثل هذه ‏المواجهات، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين عن أهمية التركيز.‏

وأضاف: في الشوط الثاني تحسن الأداء ونجحنا في تسجيل هدف الفوز في وقت قاتل، وخلقنا فرصًا عديدة وحتى في المباراة الماضية كنا ‏مميزين رغم التعادل.‏

وأشار إلى أن الأهلي قدم مباراة قوية، واللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا، والتغييرات كانت إيجابية وساهمت في زيادة الفاعلية للفريق ‏وتحقيق الفوز.‏

وأكمل: مباريات الأهلي والزمالك لها أجواء خاصة، كسبنا مباراة نهائي الكأس وأتوقع أن يكون لديهم دوافع كبيرة، ولكننا سوف ‏نستعد بقوة، واللاعبون يعلمون جيدًا أهمية مثل هذه المواجهات وسوف نستعد بشكل مناسب لهذه المباراة.‏

وأشار كولر إلى أنه يتمنى حضورًا جماهيريًّا كبيرًا في مباراة الزمالك لأنه عامل مهم للغاية ويمثل دافعًا كبيرًا للاعبين، وأن الفريق ‏تعود على ضغط المباريات ويقوم بعمل تدوير بين اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات، وأن الأهلي الفريق الوحيد في القارة الذي ‏يواجه مثل هذا الضغط والذي يسبب إصابات عديدة