فأل خير على الأحمر .. ماذا قدم الأهلي أمام الزمالك في ظهور إبراهيم نور الدين ؟

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الحكم إبراهيم نور الدين من إدارة مواجهة قمة الكرة المصرية المقبلة بين الأهلي والزمالك والمقرر اقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وسبق للحكم ابراهيم نور الدين ان أدار مواجهه وحيدة لقمه الكره المصريه في عام 2014 خلال منافسات الدورة الرباعيه من الدوري الممتاز وحقق خلالها الأحمر الفوز بهدف من دون رد جاء عبر لاعب الابيض أحمد توفيق الذي سجل عن طريق الخطأ في مرمى ليمضي الاهلي بعد ذلك نحو تحقيق لقبه المحلي.

وظهر ابراهيم نور الدين ايضًا حكما رابعا في مواجهه نهائي كاس دوري ابطال افريقيا عام 2020 والذي جمع بين الاهلي والزمالك وحقق خلاله الاحمر لقبه الافريقي التاسع.