اخبار الرياضه

الزمالك يحصل على موافقة الجهات الأمنيه بألف تذكره للمقصوره والدرجه الأولى

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ياسر رشاد - القاهرة - فى لقاء قمة الإثنين

السبت 13/أبريل/2024 - 12:08 ص 4/13/2024 12:08:08 AM


…. 
بعد مفاوضات مكثفة من الكابتن حسين لبيب رئيس الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية مع الجهات الرسمية تم التوصل إلى الحل التالي : 
** تخصيص ١٠٠٠ تذكره للزمالك للمقصورة والأولى والمقصورة الأمامية…. باعتباره صاحب المباراة …. 
٢٠٠ تذكره مقصورة 
٤٠٠ مقصورة أمامية 
٤٠٠ درجة أولى 
وتم الاتفاق على حصول النادي الأهلي على ٢٥٠ تذكره …
٥٠ مقصورة 
١٠٠ أولى 
١٠٠ أمامية 
*** وسيكون نفس العدد في مباراة الدور الثاني  ولكن بشكل عكسي ( ١٠٠٠ للأهلي ) و ( ٢٥٠ للزمالك ) … 
*** هذه التذاكر عبارة عن دعوات مجانية يوزعها مجلس الادارة وغير قابله للبيع …

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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