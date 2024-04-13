موعد قمة الدوري المقبلة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك في تمام السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجوله العاشرة لبطوله الدوري الممتاز.

ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية على صعيدي الاندية والمنتخبات.

ويقترب الحكم ابراهيم نور الدين من الاداره التحكيمية لمواجهه القمة المقبلة.

وسبق للحكم ابراهيم نور الدين ان أدار مواجهه وحيدة لقمه الكره المصريه في عام 2014 خلال منافسات الدورة الرباعيه من الدوري الممتاز وحقق خلالها الأحمر الفوز بهدف من دون رد جاء عبر لاعب الابيض أحمد توفيق الذي سجل عن طريق الخطأ في مرمى ليمضي الاهلي بعد ذلك نحو تحقيق لقبه المحلي.