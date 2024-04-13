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أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ، عن القائمة التي سيخوض بها مباراته أمام ريال مايوركا في بطولة .

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا على حساب نظيره ريال مايوركا، غدًا السبت الموافق 13 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وستنطلق أحداث المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.


ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما يقع ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمباراة مايوركا 
حراسة المرمى: لونين، كيبا، ماريو دي لويس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، روديجر، ميندي.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام، سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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