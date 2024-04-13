الهلال يواجه إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر جماهير كرة القدم مواجهة مرتقية من العيار الثقيل، عندما يصطدم فريق الهلال وإنتر ميلان في السوبر الإيطالي السعودي.

من المقرر أن يلتقي الهلال مع إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي السعودي.

نجح الهلال في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي بعد فوزه أمس على الاتحاد برباعية مقابل هدف.



فيما توج إنتر ميلان بـ السوبر الإيطالي بعد فوزه على نابولي بهدف دون رد في يونيو الماضي على ستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لصحيفة “كالتشيو ميركاتو” تقرر إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي السعودي في الصيف المقبل بين الهلال وإنتر ميلان في أوروبا

وكانت رابطة دوري المحترفين الإيطالية قد أعلنت استمرار إقامة بطولة كأس السوبر الإيطالي بنظامها الحالي بمشاركة 4 فرق في العام المقبل على أن تقام في المملكة العربية السعودية.