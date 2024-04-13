بسبب النازية.. يويفا يحقق مع برشلونة بعد الثلاثية أمام باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن خضوع برشلونة للتحقيق بعد الأحداث التي شهدتها مباراته أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، فتح تحقيقًا تأديبيًا ضد برشلونة.

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وأوضحت أن جاء ذلك، بعد إلقاء القبض على اثنين من مشجعي برشلونة، في المدرجات، بعد قيامهما بأداء التحية النازية، وتقليد للقردة.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان نقدم بثلاث شكاوى ضد برشلونة، بسبب القيام بإشارة تعبر عن جرائم حرب، والإهانة العامة ذات طبيعة عنصرية، وإساءات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت بأنه في حال تعرض برشلونة لعقوبة، ستكون حرمانه من جماهيره في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حال التأهل.