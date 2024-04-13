الأشعة تحسم موقف مروان عطية من قمة الاهلي والزمالك.. مفاجأة لـ كولر

خضع مروان عطية، نجم وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، لأشعة في الساعات الماضية، لتحديد موقفه من مباراة القمة أمام الزمالك.

وتعرض مروان عطية، للإصابة خلال مشاركته في مباراة الاهلي ضد زد إف سي، في بطولة الدوري المصري، مساء الخميس، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

وبحسب التقارير، فإن الأشعة التي خضع لها مروان عطية، مطمئنة بشكل كبير، حيث أظهرت معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.

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وأوضحت أن الأشعة، أثبتت جاهزية مروان عطية لمباراة الاهلي ضد الزمالك، في قمة الدوري، من الناحية الطبية.

ويستضيف الزمالك نظيره الاهلي، يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة القطبين، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، فيما يقع الزمالك في المرتبة الثانية عشر برصيد 18 نقطة من 12 مواجهة.