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الأشعة تحسم موقف مروان عطية من قمة الاهلي والزمالك.. مفاجأة لـ كولر

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مروان عطية - الأهلي

مروان عطية - الأهلي

خضع مروان عطية، نجم وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، لأشعة في الساعات الماضية، لتحديد موقفه من مباراة القمة أمام الزمالك.

وتعرض مروان عطية، للإصابة خلال مشاركته في مباراة الاهلي ضد زد إف سي، في بطولة ، مساء الخميس، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

وبحسب التقارير، فإن الأشعة التي خضع لها مروان عطية، مطمئنة بشكل كبير، حيث أظهرت معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.

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وأوضحت أن الأشعة، أثبتت جاهزية مروان عطية لمباراة الاهلي ضد الزمالك، في قمة الدوري، من الناحية الطبية.

ويستضيف الزمالك نظيره الاهلي، يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة القطبين، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، فيما يقع الزمالك في المرتبة الثانية عشر برصيد 18 نقطة من 12 مواجهة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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