بالصور.. تفاصيل حادث أبناء هاري كين في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعرض أبناء المهاجم الإنجليزي ولاعب بايرن ميونخ، هاري كين، لحادث سيارة في ألمانيا.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية إن ثلاثة من أبناء الإنجليزي هاري كين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث المروري.

ووقع الحادث بين ثلاث سيارات، من بينها شاحنة صغيرة تقل ثلاثة من أبناء كين والحارس الشخصي للاعب.

وأصيب أطفال نجم بايرن بجروح طفيفة فقط وتمكنوا من مغادرة المستشفى في سيارة إسعاف بعد وقت قصير من دخولهم.

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