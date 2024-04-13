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سيدات الأهلي للكرة الطائرة إلى نهائي كأس مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة لنهائي كأس مصر، عقب التغلب على وادي دجلة في الدور نصف النهائي بثلاثة أشواط نظيفة.

وعلى الجانب الآخر، فاز فريق الشمس على الزمالك 3-2، ليضرب موعدا مع الأهلي في المباراة النهائية.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الشمس غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء على صالة اتحاد الشرطة.

الجدير بالذكر، توج الأهلي منذ أيام بلقب الدوري للكرة الطائرة سيدات على حساب الزمالك

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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