عقوبة قوية تنتظر برشلونة حال التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي برشلونة من تلقي عقوبة كبيرة بسبب ما بدر من الجمهور عقب مباراة باريس سان جيرمان.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيقا تأديبيا ضد برشلونة بعد قيام اثنين من المشجعين في ملعب حديقة الأمراء بأداء التحية "النازية" وتوجيه بعض الإشارات العنصرية لجمهور باريس.

ومن الممكن أن يواجه برشلونة عقوبة الحرمان من حضور جماهيره خارج أرضه في الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حال التأهل.

وأكدت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان قدم ثلاث شكاوى بسبب ما حدث من جانب بعض جماهير برشلونة.

ويلاقي البارسا نظيره العملاق الباريسي، يوم الثلاثاء المقبل 16 أبريل، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز برشلونة 3-2.

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