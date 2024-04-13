الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



يشهد اليوم السبت 13 أبريل 2024، الكثير من المباريات القوية في الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني، بالإضافة إلى الدوري الألماني والفرنسي.



وتبدأ الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الأقوى في العالم، حيث تقام اليوم 6 مواجهات.



جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



الدوري الإنجليزي



نيوكاسل ضد توتنهام - 1.30 ظهرا - beIN SPORTS 1

شيفيلد يونايتد ضد برينتفورد - 4 مساء - beIN SPORTS 2

بيرنلي ضد برايتون - 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

مانشستر سيتي ضد لوتون - 4 مساء - beIN SPORTS 1

ولفرهامبتون ضد نوتنجهام - 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 6.30 مساء - beIN SPORTS 2



الدوري الإسباني



أتلتيكو مدريد ضد جيرونا - 2 ظهرا - beIN SPORTS 3

خيتافي ضد رايو فاييكانو - 4.15 مساء - beIN SPORTS 3

ريال مايوركا ضد ريال مدريد - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

برشلونة ضد قادش - 9 مساء - beIN SPORTS 1



الدوري الإيطالي



ليتشي ضد إمبولي - 3 عصرا - ssc

يوفينتوس ضد تورينو - 6 مساء - ssc

بولونيا ضد مونزا - 8.45 مساء - ssc



الدوري الألماني



لايبزيج ضد فولفسبورج - 3.30 عصرا - لا يوجد في جدول البث

بايرن ميونخ ضد كولن - 3.30 عصرا - beIN SPORTS 5

دورتموند ضد مونشنجلادباخ - 3.30 عصرا - beIN SPORTS 6

شتوتجارت ضد فرانكفورت - 6.30 مساء - beIN SPORTS 5



الدوري الفرنسي



ستراسبورج ضد ستاد ريمس - 5 مساء - beIN SPORTS 4

رين ضد تولوز - 9 مساء - beIN SPORTS 4