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الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:


يشهد اليوم السبت 13 أبريل 2024، الكثير من المباريات القوية في والإيطالي والإسباني، بالإضافة إلى الدوري الألماني والفرنسي.


وتبدأ الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الأقوى في العالم، حيث تقام اليوم 6 مواجهات.


جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة


الدوري الإنجليزي


نيوكاسل ضد توتنهام - 1.30 ظهرا - beIN SPORTS 1

شيفيلد يونايتد ضد برينتفورد - 4 مساء - beIN SPORTS 2

بيرنلي ضد برايتون - 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

مانشستر سيتي ضد لوتون - 4 مساء - beIN SPORTS 1

ولفرهامبتون ضد نوتنجهام - 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 6.30 مساء - beIN SPORTS 2



أتلتيكو مدريد ضد جيرونا - 2 ظهرا - beIN SPORTS 3

خيتافي ضد رايو فاييكانو - 4.15 مساء - beIN SPORTS 3

ريال مايوركا ضد - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

ضد قادش - 9 مساء - beIN SPORTS 1



ليتشي ضد إمبولي - 3 عصرا - ssc

يوفينتوس ضد تورينو - 6 مساء - ssc

بولونيا ضد مونزا - 8.45 مساء - ssc


الدوري الألماني


لايبزيج ضد فولفسبورج - 3.30 عصرا - لا يوجد في جدول البث

بايرن ميونخ ضد كولن - 3.30 عصرا - beIN SPORTS 5

دورتموند ضد مونشنجلادباخ - 3.30 عصرا - beIN SPORTS 6

شتوتجارت ضد فرانكفورت - 6.30 مساء - beIN SPORTS 5


الدوري الفرنسي


ستراسبورج ضد ستاد ريمس - 5 مساء - beIN SPORTS 4

رين ضد تولوز - 9 مساء - beIN SPORTS 4

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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