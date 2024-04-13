ملف رياضة الخليج 365.. عودة إمام عاشور.. موعد مباراتي الزمالك.. طاقم تحكيم مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الجمعة، أبرزها عودة إمام عاشور للتدريبات، وتحديد موعد مباراتي الزمالك في الكونفدرالية، والطاقم المرشح لمباراة الأهلي والزمالك.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الجمعة:

"دون حمالة الذراع".. إمام عاشور يبدأ تدريبات الجري حول الملعب (صور)

قام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم، استعدادا لمباراة الزمالك في قمة الدوري المصري ، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"كاف" يحدد موعد مباراتي الزمالك و دريمز الغاني في الكونفدرالية الإفريقية

استقرت لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على موعد مباراتي الزمالك و دريمز الغاني، في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شوبير يكشف طاقم التحكيم المرشح لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير طاقم التحكيم المرشح لإدارة مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد غياب.. شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

شارك محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالصور.. تفاصيل حادث أبناء هاري كين في ألمانيا

تعرض أبناء المهاجم الإنجليزي ولاعب بايرن ميونخ، هاري كين، لحادث سيارة في ألمانيا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصدر لـ"الخليج 365": "تعديل في موعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا"

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الترجي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا