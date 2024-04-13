شكرا لقرائتكم خبر عن توافر بطاقة الـFan ID شرط حضور مباريات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادي الاهلى ، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 12-24 أبريل الجاري على ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ«Fan ID»، للحصول على تذاكر البطولة، التي سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتي، لحضور المباريات.

وتقام البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

و أصدر نادى الزمالك بيانا رسميا ، أعلن فيه اعتذاره عن المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة المقرر لها شهر ابريل الجارى بالقاهرة بسبب عدم قيد لاعبيه المحترفين.

وكانت اللجنة العليا المنظمة برئاسة الدماطي، قد عقدت سلسلة اجتماعات مع اللجان العاملة في البطولة؛ لمتابعة سير العمل والانتهاء من كافة التجهيزات قبل افتتاح البطولة المقرر له السابعة مساء الأحد المقبل.